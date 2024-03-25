إيطاليا ضد الإكوادور.. ما قدمه الأزوري بقيادة سباليتي

حقق منتخب إيطاليا الفوز على نظيره الإكوادور، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب ريد بول أرينا، مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الأجندة الدولية الودية.

أهداف المباراة..

أحرز لورينزو بيليجريني ونيكولو باريلا هدفي المباراة لمنتخب إيطاليا في شباك الإكوادور بالدقائق 3 و90+4.

تفاصيل مباراة إيطاليا ضد الإكوادور

استطاع الأزوري الدخول سريعا في أجواء المباراة بهدف سريع ومباغت بعد مرور 3 دقائق، فمن ركلة حرة سددها ديماركو ضربت بالحائط لترتد إلى بيليجريني الذي أطلق تسديدة مباشرة من خارج المنطقة داخل الشباك.

وأضاع ديماركو فرصة مضاعفة النتيجة بعد دقائق، بعدما أخطأ في مقابلة كرة عرضية من اليمين، ليتابعها برأسية خاطئة رغم غياب الرقابة عليه.

الدفاع الإكوادوري أنقذ مرماه من فرصة مؤكد بالدقيقة 15، بعد انطلاقة بيلانوفا من الجانب الأيمن ليمرر عرضية داخل المنطقة يبعدها الدفاع لركنية قبل تسديد ديماركو لها، لينتهى الشوط الأول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أراد الأزوري تسجيل الثاني، ومن كرة بينية مميزة من بيليجريني من فوق المدافعين، قابلها راسبادوري برأسية أراد وضعها من فوق الحارس لكن الأخير نجح في الإمساك بها.

وأضاع آلان فرانكو لاعب الإكوادور فرصة كبيرة لتسجيل التعادل، بعدما أرسل تسديدة طائشة من داخل المنطقة أعلى من عارضة فيكاريو.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة 90+4، أنهى القائد باريلا الأمور تماما بهدف ثاني، بعد مرتدة سريعة وصلت إلى أورسوليني بعد منتصف الملعب ليمرر كرة بينية في عمق الدفاع لينفرد باريلا بالمرمى ويسدد الكرة من فوق الحارس بالشباك.