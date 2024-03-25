تامر حسني يُحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت الشركة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر، أن حفل نهائي البطولة سيُحييه نجم مصر الفنان تامر حسني.

ويُحيي الفنان الكبير تامر حسني حفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، في إستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة وهي النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series.



منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كرواتيا

واصل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة المقرر لها غدا الثلاثاء.



موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وسيكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس عاصمة مصر، أمام كرواتيا، يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس 2024 على ملعب إستاد مصر بالعاصمة الإدارية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا لبطولة كأس العاصمة الإدارية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة في كأس عاصمة مصر

وتمتلك شبكة أون تايم سبورت حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس عاصمة مصر الودية