رزان مغربي تطل بالأسود المحتشم

اعتادت النجمة اللبنانية رزان مغربي على مواكبة الموضة لاختيار ما يناسب طبيعة قوامها الممشوق وأنوثتها الناعمة وهذا ما جعلها دائما محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وخطفت رزان مغربي الأنظار بإطلالتها الرمضانية الساحرة وذلك أثناء تواجدها في إحدى حفلات سحور رمضان، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة، صمم بشكل مختلف ومن قماش مزركش باللون الأسود من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه.