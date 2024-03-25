منتخب مصر ضد كرواتيا.. موعد نهائي كأس العاصمة

موعد مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

يخوض المنتخب المصري موقعة مرتقبة أمام نظيره الكرواتي وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس العاصمة.جاء تأهل الفراعنة بعد الفوز بهدف نظيف علي منتخب نيوزيلندا سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء نتيجة لعرقلة إمام عاشور وخروجه مصاباً.



وتعرض لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي إمام عاشور للإصابة في الكتف نتيجة عرقلة من حارس نيوزيلندا في المباراة.



بينما علي الجانب الأخر تأهل منتخب كرواتيا على حساب نسور قرطاج بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الإضافي لـيضرب موعداً مع منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



وتنقل المباراة بين كرواتيا ومصر عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.