الهدوء يسود علاقة خالد النبوي بابنته هاجر السراج



بعد أن عاقب شقيقتها على أفعالها المندفعة، تذهب منى (هاجر السرّاج) إلى والدها الأرمل مختار أبو المجد (خالد النبوي) تناقشه فيما حدث وتفتح معه مرة أخرى موضوع ارتباطه من امرأة أخرى، وبدلاً من أن يغضب ويرد بعنف كالعادة، يفاجئها برد فعل هادئ بل ويغني لها "حلوة يا سلام" وهو مقطع من أغنية أم كلثوم "الحب كله"، وهذا خلال أحداث الحلقة الـ 14 من المسلسل الاجتماعي إمبراطورية ميم.

غناء مختار أبو المجد يشعر منى بالخجل بعد أن كانت قادمة إليه لإجراء نقاش معه حول أمر زواجه حيث صرحت له أنها بعد تفكير وأرق رأت أن من حقه أن يعيش الحياة التي يريدها مع المرأة التي يحبها ولكنه قابل ذلك بالغناء الذي تخلله بعض الكلمات الجادة التي تؤكد لها أنه مهما حدث لا يوجد أحد على وجه الأرض يستطيع أن يشغله عنهم أو يأخذ مكانهم في قلبه.

وقبل هذا المشهد، بلغ صراع الأجيال بين مختار أبو المجد وأولاده قمة احتدامه عندما عاقب مختار ابنته مايا بسبب اقتحامها هي وصديقاتها محل جارتهم مدام منى ( حلا شيحة) وتكسير واجهته وذلك لتهديدها لإنهاء علاقتها بوالدها على الفور.

وبعد أن علم الأب بارتكاب ابنته هذا الفعل، قامت بينهما مشادة كلامية انتهت بمعاقبة الوالد لمايا التي حلقت بعد ذلك شعرها بالكامل اعتراضًا على رد فعل الأب، وهو الأمر الذي أثار تعاطف منى بشكل كبير لكنها في الوقت ذاته أنكرت فعل أختها أمام أخيها الأكبر الذي أقنعها في النهاية بأهمية مساندة مايا حتى لا يخسرون معركتهم الكبرى أمام أبيهم.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.