مى فاروق عن مرض محمد العمروسي:"خضة شديدة عليا"

كشفت المطربة “مى فاروق” تطورات الحالة الصحية لخطيبها الفنان “محمد العمروسى”، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

مى فاروق تجربة صعبة عليا:

نشرت المطربة “مى فاروق” صورة لها برفقة خطيبها “محمد العمروسى” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلقت قائلة:" “الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير ياحبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة لكن لطفه دائما بيسبق، حمد الله علي سلامتك”.

وأضافت : “ يارب ما اشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد أزمه وعدت ياحبيبي ونرجع أحسن وأقوي ربنا يخليك لحبايبك وليا وماتشوف اي مكروه ربنا فعلا قبل ما يبلي بيدبر”.

نشر أدمن حساب الفنان “محمد العمروسى” على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام"،"بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العروسي عملية قسطرة بالقلب ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم"

يذكر أن الفنان “محمد العمروسى” يشارك السباق الرمضانى الحالي بمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان ، أحمد بدير، طارق النهرى، سلوى خطاب، انتصار، منذررياحنه، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج سينرجى .

يعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة الحلقة 14، يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساء،و في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى منصة Watch It.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.