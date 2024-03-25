تبرئة الرئيس التشادي المؤقت ديبي ورئيس الوزراء للانتخابات الرئاسية

وافق المجلس الدستوري التشادي، على 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية، التي طال انتظارها هذا العام ومن بينهم الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المعين حديثا.

ومن المقرر أن تجري الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو كجزء من الانتقال إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.

وعد ديبي في البداية بانتقال الانتخابات لمدة 18 شهرا بعد أن استولى على السلطة في عام 2021 ، عندما قتل والده الذي حكم البلاد لفترة طويلة في اشتباكات مع المتمردين.

لكن حكومته تبنت في وقت لاحق قرارات أجلت الانتخابات حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح للرئاسة، مما أثار احتجاجات قمعتها قوات الأمن بعنف.

وفي ديسمبر كانون الأول صوت التشاديون لصالح دستور جديد قال منتقدون إنه قد يساعد في إحكام قبضة ديبي على السلطة لأنه يسمح له بالترشح للرئاسة.

وأكد ديبي، نيته الترشح في وقت سابق من هذا الشهر.

وشملت قائمة المرشحين التي نشرت يوم الأحد زعيم المعارضة سوسيس مصرة الذي عين رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية في يناير كانون الثاني.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي يواجه فيها رئيس ورئيس وزراء بعضهما البعض في انتخابات رئاسية.

فر مسرة، وهو معارض قوي للمجلس العسكري في تشاد، من البلاد بعد مقتل العشرات عندما قمعت قوات الأمن المظاهرات في العاصمة نجامينا في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في 6 مايو والجولة الثانية في 22 يونيو ، مع النتائج المؤقتة المقرر إجراؤها في 7 يوليو.

الحكومة العسكرية في تشاد هي واحدة من عدة مجالس عسكرية تحكم حاليا في غرب ووسط أفريقيا. وقعت ثمانية انقلابات في المنطقة منذ عام 2020 ، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية.

وهي أول سلطة انتقالية تنظم انتخابات.