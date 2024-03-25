مدرس يسطر نهاية حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بالعسيرات

سطر مدرس في العقد الثالث من العمر يقيم بقرية الرشايدة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج نهاية حياته بتعليق رقبته في حبل يتدلى من جنش حديد بمروحة سقف غرفته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بقيام شخص من التخلص من حياته داخل منزله بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "إسماعيل . ع . ا . ع" 30 سنة مدرس - ومقيم بقرية الرشايدة دائرة المركز مسجاة على الأرض بغرفة داخل المنزل يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود حبل يتدلى من جنش مروحة سقف الغرفة وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخري تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي .

وبسؤال شقيقه "علاء . ع . ا . ع" 18 سنة كهربائي ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن شقيقه المذكور أقدم على الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .