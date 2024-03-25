كارلا حداد تعود لموضة الأوف شولدر

شاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت كارلا حداد بإطلالة ساحرة، تنتمي لموضة الأوف سايز، حيث ارتدت بدلة صممت من قماش ناعم باللون الاوف وايت مزركش باوراق الشجر والزهور باللون الاسود ونسقت عليه بالطو باللون الأسود فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية الترابية تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.