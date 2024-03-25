ديننا أمرنا بالبعد عن النكد.. ياسمين صبري: بعيط من كرم ربنا معايا(فيديو)

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تبكي أحيانا ولكن ليس من الحزن، موضحة: «بعيط من كرم ربنا عليا، وبكيت امبارح، فالإنسان لما ربنا بيحبه بتكون حاجة سلسة».

وأضافت ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم ، على فضائية “إم بي سي مصر” بكيت فترات قليلة جدًا في حياتي، وأنا أدمع لما تحصلي حاجة حلوة في حياتي..دينا بيدعونا إننا مندورش على الشقا والنكد».

كل فترة بطور وبتشكل وبتغير دائمًا فكري

وتابعت ياسمين صبري: «كل فترة بطور وبتشكل وبتغير دائمًا فكري بضبطه على أوضاعي الجديدة، وحزنت على جدتي لما توفت، فلما قالوا لي روحي المقابر نزورها أقول لهم لا، أروح المقابر ليه؟ هي في منطقة أفضل وأحسن أروح ليه الترب"