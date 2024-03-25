الحصاد اليومي للجامع الأزهر في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

قام الجامع الأزهر في الرابع عشر من شهر رمضان المعظم بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية، وذلك في إطار الخطة الدعوية المعتمدة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وبمتابعة وإشراف ميداني يومي من الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة من الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

أوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر، عقد اليوم ثلاثة دروسٍ وملتقيات دعوية، استضاف خلالها نخبة من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء لجنة الفتوى الرئيسة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عقب صلاتي الظهر والعصر.

كما ألقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الخاطرة الإيمانية، وذلك عقب الثماني ركعات الأُول من صلاة التراويح، وعقب صلاة التراويح عقد الجامع الأزهر ملتقى الأزهر الذي يستضيف فيه د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن.د عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وأ.د حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ود. علي مهدي، لمناقشة بعض القضايا الفقهية والعقائدية التي تُثار من البعض، وفتح باب الحوار والرد على أسئلة الجمهور ويتم بثه مباشرة على صفحة الجامع الأزهر.

كما قام الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى السيد خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، بمتابعة تجهيز الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بأروقة وصحن وساحات الجامع الأزهر.

مبادرة إفطار الطلاب الوافدين يوميًّا في رحاب الجامع الأزهر هي الأبرز من بين الفعاليات الرمضانية

من جانبه ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن مبادرة إفطار الطلاب الوافدين يوميًّا في رحاب الجامع الأزهر، هي الأبرز من بين الفعاليات الرمضانية، حيث نجحت إدارة الجامع اليوم في توزيع ٥٠٠٠ آلاف وجبة كاملة على طلاب الأزهر الوافدين، بواقع ما يزيد على ١٥٠ ألف وجبة إفطار طوال أيام الشهر المبارك، بحضور يومي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وقيادات الجامع الأزهر.

وأضاف: كما شهد الجامع الأزهر، إقبالا كبيرا من المصلين المصريين والوافدين، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر، والتي اكتظت فيها أروقة الجامع الأزهر وساحاته بآلاف المصلين من مختلف دول العالم، حيث تؤدَى صلاة التراويح هذا العام بواقع ٢٠ ركعة يوميًّا، يؤديها ٥ قرّاء يوميا.

كما تضمنت فعاليات الجامع الأزهر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ٥ مقارئ للقرآن الكريم بقراءة الإمام حفص والقراءات العشر، للرجال والسيدات بالحضور المباشر وعن بعد، إضافة إلى مقرأة خاصة بالطالبات الوافدات يشارك فيها وافدات من ٦ دول(إندونيسيا- ماليزيا- تايلاند- كمبوديا- بروناي-وروسيا)، والتي تُعقد لأول مرة يوميا بالجامع الأزهر