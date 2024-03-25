تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

تواصل منطقة الإسكندرية الأزهرية، تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء، ضمن خطة النشاط الكشفي بالمنطقة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بمنطق الإسكندرية الأزهرية،

وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، حيث نظمت إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، فعاليات المعسكر الكشفي، بمتابعة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية، لتدريب وصقل مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والذي أقيم بمقر بيت شباب الأزهر بسموحة، وإشراف محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، و مؤمن عبد العال، مسئول النشاط بالمنطقة.

وخلال فعاليات المعسكر، تفقد الدكتور عبد العزيز فعالياته، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتدريب طلاب المعاهد، والاستفادة من الخبرات، كما قدم الشكر لقادة فتيان الكشافة، معربًا عن سعادته لما يقدمه المكتب التنفيذي لتنمية قدرات ومهارات الطلاب، لافتًا إلى أهمية الأنشطة الكشفية ودورها في تقويم الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم الجانب الإبداعي والاعتماد على النفس.

كما كرم "جاويش" طلاب معسكر (درع الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية، والذي أقيم ببيت شباب الأزهر بالمنتزه، وتم حصول منطقة الإسكندرية على المركز الخامس جمهوري، وتكريم طلاب معسكر (كأس الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية أيضا، وتم حصول المنطقة على المركز الرابع

من جانب اخر قد اعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أسماء الطلاب الثلاثين الفائزين في تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة، بمشروع تحدي القراءة العربي الموسم الثامن 2024، والتي اختتمت فعالياتها ، بمكتبة المنطقة المركزية.

وبهذه المناسبة، يتقدم رئيس المنطقة بخالص التهاني للفائزين، كما أكد في كلمة له أن جميع المشاركين فائزون، حيث يُعدّ تحدي القراءة العربي رحلة إبداعية لجميع المشاركين، اكتشفوا جميعًا مواهبهم وقدراتهم في مجال القراءة والتعبير، واستفادوا جميعًا من تنمية مهاراتهم اللغوية وتوسيع آفاقهم المعرفية، وأظهر جميع المشاركين شغفًا بالقراءة، كما دعا جميع طلاب المنطقة إلى القراءة وزيادة المعلومات، في عصر المعرفة والتكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية القراءة في تنمية الفكر وتطوير مهارات التفكير.

وأضاف جاويش" أن المنطقة تثمن جهود جميع المشاركين في تحدي القراءة العربي، بدايةً من أخصائيين المكتبات بالمعاهد وإداراتها، والمنسقين في الإدارات التعليمية ومديريها، واللجنة التنسيقي للمشروع والمشكلة من مدير إدارة الكتب والمكتبات ومدير الجودة ومدير الكمبيوتر التعليمي وبرئاسة فضيلة رئيس المنطقة، والمحكمين الذين لم يألوا جهد في تنقيح الطلاب لاختيار من يمثل منطقة الإسكندري على مستوى الجمهورية، ونبارك للطلاب الفائزين، ونأمل أن يستمر هذا التحدي في نشر ثقافة القراءة بين طلابنا.

ومن جانبها، أعلنت ثناء أبو المجد، مدير الكتب والمكتبات، نتيجة التحدي على مستوى المنطقة والذي حصلت فيه على المركز الأول على مستوى المنطقة الطالبة جنى محمود أحمد حماد من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الإعدادي، فيما حصل الطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم من معهد بنين أبوقير الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي على المركز الأول على مستوى المنطقة (من ذوي الهمم)، أما باقي الفائزين فكانوا كالتالي:

الطالبة ابتهال عمر عبد العزيز محمد من معهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الثانوي.

الطالبة حماس أحمد عبد الصبور محمد من معهد فتيات محمد رجب الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي.

الطالب عمر محمد عوض الحوفي من معهد بنين أبو العيون الإعدادي الثانوي بالصف الأول الثانوي.

• الطالبة صفية ياسر إبراهيم جمعة من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الثانوي.

• الطالبة روضة السيد محمد إبراهيم من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الثانوي.

• الطالب عبد الله مبروك أحمد كيحر من معهد محمد رجب الابتدائي بالصف الخامس.

• الطالب ياسين عز الدين السيد حسين من معهد بنين القويري الإعدادي الثانوي بالصف الأول الإعدادي.

• الطالبة جنى صفوت علي محمود من معهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الثانوي.

• الطالب عبد الرحمن أحمد رشاد أحمد من معهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الإعدادي.

• الطالبة نور محمد جمعة عبد العال من معهد فتيات الشعراوي النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الإعدادي.

• الطالبة شمس طارق محمد محمود من معهد كردي عبد الفتاح الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب محمد عصام محمود صلاح الدين من معهد جمال زين الدين النموذجي الإعدادي بالصف الثالث.

• الطالب يوسف محمود أحمد حماد من معهد بنين أبو العيون الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الإعدادي.

• الطالب بلال قناوي محمد عمر من معهد الراشدين الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب فارس وليد السيد من معهد محمد مصطفى جاد الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب زياد يوسف السيد يوسف من معهد بنين غيط العنب الإعدادي بالصف الأول الإعدادي.

• الطالب المعتصم بالله محمد السيد عبده من معهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الأول الإعدادي.

• الطالبة جنى مؤمن السيد إبراهيم من معهد فتيات سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي بالصف الثاني الإعدادي.

• الطالب حمزة سامح صالح عبد الرحمن من معهد جمال زين الدين النموذجي الابتدائي بالصف السادس.

• الطالبة عائشة نادر السيد محمود من معهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي بالصف الأول الإعدادي.

• الطالبة سجدة حمدي محمد عبد الملك من معهد طاهر القويري الابتدائي بالصف الثالث.

• الطالب محمود مصطفى السيد سعد من معهد بنين أبو العزائم الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الإعدادي.

• الطالب عمر أحمد حسين عبد الخالق من معهد جمال زين الدين النموذجي الابتدائي بالصف الرابع.

• الطالبة صباح السيد أحمد محمود من معهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي بالصف الثالث الإعدادي.

• الطالب حمزة محمد إبراهيم بدر من معهد الراشدين الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب إياد محمد عبد العزيز محمود من معهد جمال زين الدين النموذجي الابتدائي بالصف الرابع.

• الطالب سمير عبد الله سمير من معهد أبوقير الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب فارس محمد علي أنور من معهد طاهر القويري الابتدائي بالصف السادس.

• الطالب عبد الرحمن محمد رجب من معهد الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائي بالصف السادس