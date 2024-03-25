نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع انتهاء الأعمال النهائية للمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يرافقه الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط والأستاذ الدكتور حسني المصري وكيل الكلية والأستاذ الدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، الأعمال والتشطيبات النهائية الخاصة بالمستشفى الجامعي لطب الأزهر بأسيوط "مبنى ٥ و٦"؛ للتأكد من تمام الانتهاء منها تمهيدا لافتتاحها فى القريب العاجل.

كما تفقد عدد من السادة عمداء كليات الفرع وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام بمستشفى طب الأزهر بأسيوط.



جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية تقارب الـ250 مليون جنيه، وأن المشروع يتكون من وحدة غسيل كلوي ووحدة عناية حروق، وغرف إقامة للمرضى، و6 غرف عمليات كبرى ووحدتي عناية مركزة، بالإضافة لغرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة عناية النساء، ووحدة حضانات الأطفال وعيادات استقبال.

ويعد المشروع هو أحد المشاريع الهامة في محافظة أسيوط، ومن المتوقع أن يقدم خدماته الصحية لأهالي صعيد مصر وليس أهالي أسيوط فقط، وأنه أحد مشاريع وزارة الإنتاج الحربي، ويجرى تنفيذه تحت إشراف المركز الهندسي بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

كما أشاد بالطفرة الكبيرة والتطور المستمر فى القطاع الطبي بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والذي يقدم خدمة كبيرة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها مثمنًا الجهد المبذول للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة وذلك استكمالًا لدور المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس الدعم الكبير للفرع من إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن دخول هذه الوحدات حيز الخدمة يعد إضافة كبيرة للقطاع الطبي بفرع الجامعة بأسيوط مؤكدًا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي.