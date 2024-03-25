تقوي المناعة وتحمي جسمك من الأمراض.. فوائد لن تتوقعيها للسبانخ

السبانخ من الخضراوات الغنية بالحديد والفيتامينات التي ترفع المناعة وتقوي الجسم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائدها للجسم.

فوائد تناول السبانخ

فوائد السبانخ للقلب والاوعية الدموية

يساعد السبانخ في خفض ضغط الدم نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم بكميات كبيرة، مما يساعد في تقليل تأثير الصوديوم في الجسم. كما أن حمض الفوليك الموجود في السبانخ يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

كما تعمل الألياف الموجودة في السبانخ على خفض مستوى الكولسترول في الدم، والذي يعد من أهم عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب. كما أن احتواء السبانخ على مضادات الأكسدة يحمي من أمراض القلب.





فوائد السبانخ لازالة السموم من الجسم

يحتوي السبانخ على مادة الكلوروفيل التي تعطي السبانخ اللون الأخضر المميز، والتي لديها خصائص عديدة، حيث تعمل كمضاد للالتهابات ويمكن استخدامها لإزالة السموم من الجسم. ويتم استخدام السبانخ كشراب في بعض الأحيان، حيث يتم خلطه مع الفواكه والخضار لصنع عصير طازج وطبيعي.





فوائد السبانخ للعين

يحتوي السبانخ على مادتين كيميائيتين أساسيتين تعملان على حماية العيون من إعتام عدسة العين والمشاكل الأخرى المرتبطة بتقدم العمر. وتسمى المادتين الكيميائيتين اللوتين والزياكسانثين، كما يحتوي السبانخ على فيتامين أ الذي يعمل على حماية الأغشية المخاطية وبالتالي المحافظة على العين.

يساعد في علاج مرض السكر

يعزز السبانخ الشبع، وبالتالي يقلل من استجابات الجلوكوز بعد الأكل (بعد الوجبة) ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الألياف والمياه في الخضار.

-يحتوي السبانخ أيضًا على النترات تم العثور على هذه المركبات للمساعدة في منع مقاومة الأنسولينو يمكنهم أيضًا تخفيف الالتهاب، وهو عامل خطر رئيسي لمرض السكري يمكن أن يكون السبانخ مكونًا واعدًا لمنع مقاومة الأنسولين .

- سبب آخر يمكن أن يكون السبانخ جزءًا من نظام غذائي مضاد لمرض السكري هو انخفاض الكربوهيدرات مقارنة بالخضار النشوية ، فإن السبانخ نبات غير نشوي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

يمكن للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 تضمين السبانخ في نظامهم الغذائي قد يساعد احتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات في تنظيم مستويات الجلوكوز، على الرغم من أن هذا البيان يحتاج إلى مزيد من البحث.





يؤدي إلى عظام قوية

قد يزيد السبانخ من صحة العظام إنه غني بفيتامين K والكالسيوم ، وهما عنصران مغذيان مهمان لقوة العظام .

كما يؤدي انخفاض تناول الكالسيوم على مدى العمر إلى هشاشة العظام وهو مرتبط بانخفاض كتلة العظام ، وفقدان العظام السريع، وارتفاع معدلات الكسور، ويحتوي السبانخ على الكالسيوم ويمكن أن يساعد في مقاومة ذلك.