خطر الإصابة بسرطان القولون يعتمد على نوع الورم

يحدد نوع السلائل المعوية مدى خطورة تطورها إلى أورام، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل باحثين من جامعة بيتسبرغ.

يدرك العلم جيدًا أن وجود الأورام الحميدة في القولون يزيد قليلاً من خطر الإصابة بسرطان هذا العضو ومع ذلك، أظهرت دراسة جديدة أن احتمالية الإصابة بأورام معوية تعتمد كليًا على نوع الأورام الحميدة التي يتم العثور عليها أثناء تنظير القولون.

وهذه الأورام الحميدة، والتي تسمى أيضًا الأورام الغدية، يمكن أن تكون متطورة أو غير متطورة، كما حدد العلماء وشملت دراستهم ما يقرب من 16000 مريض خضعوا لتنظير القولون.

تشير النتائج إلى أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء على المدى الطويل كان أعلى مرتين ونصف بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأورام الحميدة المتقدمة مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم هذه النموات. من ناحية أخرى، فإن الأورام الحميدة غير المتطورة لم تزيد من خطر الإصابة بأورام الأمعاء على الإطلاق وكان أولئك الذين أصيبوا بها معرضين للإصابة بالسرطان بنفس القدر مثل أولئك الذين لم يكن لديهم أي سلائل.

يقول مؤلفو الدراسة: "هذه ملاحظة قيمة يمكن أن تغير مبادئ الوقاية السريرية من السرطان"، تشير نتائج الدراسة إلى أنه إذا كان لديك ورم غير متطور، والذي يتم ملاحظته في حوالي واحد من كل ثلاثة مرضى يخضعون لتنظير القولون، فأنت لا تحتاج إلى الظهور بانتظام لهذا الإجراء بعد ذلك.

وكل ذلك لأن خطر الإصابة بسرطان القولون في حالتك هو نفسه تمامًا بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من أي سلائل.