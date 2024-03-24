مواطنة من هايتي : عنف العصابات في الوطن "شخصي للغاية"

فرت فيفيان بيتي فرير، من موطنها هايتي إلى البرازيل في عام 2019 وسارت لاحقا عبر الغابة البنمية إلى المكسيك، حيث افتتحت مطعما، اعتقدت دائما أنها ستعود إلى وطنها في نهاية المطاف، حتى الآن.

مع عنف العصابات الذي يدمر هايتي ، يشعر العديد من أولئك الذين غادروا الدولة الكاريبية بالعجز عندما يتصلون بأفراد الأسرة المذعورين الذين لا يستطيعون المغادرة لأن المطارات مغلقة والعبور إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر أمر محفوف بالمخاطر.

قالت بيتي فرير، 36 عاما، على طاولة في المطعم الذي تديره في وسط مدينة تيخوانا مع زوجها، الذي فر أيضا من هايتي، "من قبل ، كان بإمكانك القول إن الأمور كانت على ما يرام، كنت أعرف أن الأمور لم تكن على ما يرام ولكن كان لدي إيمان ، وآمل أن يتغير يوما ما، فقدنا الإيمان، لا يوجد طريق إلى الأمام بسبب العصابات».

وترددت أصداء الاضطرابات المتصاعدة بين الملايين الذين غادروا هايتي إلى البرازيل وتشيلي والمكسيك والولايات المتحدة، ومع تضاؤل آمالهم في العودة إلى ديارهم، فإن القرارات تنتظرهم بشأن كيفية استجابة الولايات المتحدة للاضطرابات في البلاد التي ابتليت منذ فترة طويلة بالاضطرابات السياسية والفقر الواسع النطاق والكوارث الطبيعية.

أرسل زلزال مدمر في عام 2010 العديد من الهايتيين إلى البرازيل وتشيلي، عندما تراجع الاقتصاد البرازيلي في عام 2016 ، كان الهايتيون من أوائل الجنسيات التي قامت برحلة محفوفة بالمخاطر عبر دارين جاب في بنما إلى الولايات المتحدة.

وعبروا الحدود من تيخوانا إلى سان دييغو واستقروا مع الآخرين الذين سبقوهم ، إلى حد كبير في ميامي ونيويورك وبوسطن.

قالت غيرلين جوزيف، المديرة التنفيذية لمجموعة المناصرة، التي دمر حي طفولتها في بورت أو برنس في هجمات خلفت 12 قتيلا على الأقل. وقتل ابن عمها على يد عصابات العام الماضي، وتواصل منظمة "تحالف جسر هايتي" مع المهاجرين في الولايات المتحدة وكندا ووجدت أن العديد منهم محاصرون في حرب العصابات، إنه ليس شيئا نقرأه في الأخبار. إنه شيء حدث لعائلتي وهذا هو الواقع بالنسبة لغالبية الناس في الشتات، تبدأ في سماع حقائق ابن عمي وأمي وأختي ووالدي، ويصبح ذلك شخصيا للغاية".

الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للمهاجرين الهايتيين ، وقد نجح نهج الرئيس جو بايدن القائم على الجزرة والعصا تجاه الهجرة، تعزيز المسارات القانونية الجديدة والموسعة مع تثبيط المعابر غير القانونية، إلى حد كبير على النحو المنشود مع الهايتيين ، على الرغم من منتقدي استخدامه غير المسبوق لسلطة "الإفراج المشروط" لمنح الدخول لأسباب إنسانية.

وصل أكثر من 151 ألف هايتي إلى مطار أمريكي بعد تقديم طلبات عبر الإنترنت مع كفيل مالي حتى فبراير ، وهو خيار متاح أيضا للكوبيين والنيكاراجوا والفنزويليين.

وانخفض عدد الهايتيين الذين يعبرون الأراضي بشكل غير قانوني من المكسيك مع دخول المزيد منهم في الإفراج المشروط لمدة عامين مع أهلية العمل. شكل الهايتيون أقل من 1٪ من 250,000 حالة اعتقال قياسية لدوريات الحدود في ديسمبر.

وقد أدى الانخفاض في المعابر غير القانونية إلى انخفاض عدد رحلات الترحيل إلى هايتي، حوالي واحدة شهريا خلال العام الماضي، وفقا لمنظمة ويتنس على الحدود، وهي مجموعة مناصرة تتعقب بيانات الرحلات الجوية.

هذا أقل من الرحلات الجوية اليومية في أعقاب مخيم يضم 16,000 مهاجر معظمهم من هايتي تشكل في بلدة ديل ريو الحدودية الصغيرة في تكساس في عام 2021.

كما جددت الإدارة ووسعت وضع الحماية المؤقتة لحوالي 150 ألف هايتي بموجب قانون يسمح للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالبقاء إذا اعتبرت الظروف الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية غير آمنة، يجب على وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن يقرر ما إذا كان سيجدد وضع الحماية المؤقتة قبل انتهاء صلاحيته هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، أعاد خفر السواحل 65 لاجئا إلى هايتي بعد إيقافهم بالقرب من جزر البهاما، مما يشير إلى أن السياسة الحالية لإعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر ستستمر.

كانت تيخوانا محطة لآلاف الهايتيين الذين وصلوا في عام 2016 لانتظار الرئيس آنذاك باراك أوباما لمنح حق الدخول المشروط، وقضى كثيرون وقتا في حي صعب أعيدت تسميته "هايتي الصغيرة" بينما كانوا يعملون في مغاسل السيارات والمطاعم والمصانع التي تنتج سلعا للتصدير إلى الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، انتشر الهايتيون في جميع أنحاء المدينة وحصلوا على وضع قانوني في المكسيك، حيث يعد الهايتيون من أكبر الجنسيات التي تطلب اللجوء وأطفالهم مواطنون مكسيكيون بحكم الولادة.

خططت بيتي فرير للعيش في الولايات المتحدة لكنها التقت بزوجها خلال أسبوعها الثاني في تيخوانا. كان للزوجين ابن في المكسيك ، مما جعل جميع المواطنين المكسيكيين الثلاثة.

قال بيتي فرير بضحكة مكتومة بينما كان اثنان من الطهاة يعملان من قائمة تشمل عصيدة من دقيق الذرة مع الفاصوليا السوداء والسمك المقلي مع الموز. تقدم كنيسة مسيحية إنجيلية على بعد مبنيين قداس الأحد باللغة الكريولية ، وهي علامة على كيفية تغلغل الثقافة الهايتية في المدينة، لقد جئت بحلمي الأمريكي ، لكن تيخوانا طالبت بي" .

يبقى العديد من الهايتيين في المدن الحدودية المكسيكية لفترة قصيرة فقط ، ربما ليلة أو ليلتين في فنادق بالقرب من معبر حدودي بعد الحصول على موعد على تطبيق المواعيد عبر الإنترنت CBP One الذي تم تقديمه العام الماضي، التطبيق مفتوح لجميع الجنسيات ، لكن برنامج الموقع يتطلب أن يكون في مكسيكو سيتي أو في مكان ما شمالا للتقديم.

يمنح CBP One 1,450 إدخالا يوميا مع تاريخ قبل أسبوعين ، بما في ذلك حوالي 400 عند معبر تيخوانا الحدودي، في إحدى الأمسيات الأخيرة ، كانت الغالبية العظمى من حوالي 100 مهاجر مع مواعيد الساعة 8 مساء من هايتي، انتظروا في ساحة كبيرة ، بعضهم يرتدي قبعات بيسبول وقمصان من النوع الثقيل تحمل شعارات نيويورك يانكيز ولوس أنجلوس دودجرز ودنفر برونكو.

كان جاكسون سيسرود ، 26 عاما ، قد تحدث للتو مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات الذي تركه مع عائلته في هايتي لأنه لم يستطع تحمل تكاليف السفر.

وسافر العام الماضي في واحدة من رحلات الطيران العارض التي تم تعليقها منذ ذلك الحين من هايتي إلى نيكاراغوا ، وتجنب غابة بنما وشق طريقه عبر المكسيك ، وغالبا ما كان يمشي.

وقال سيسرود إنه يأمل في كسب ما يكفي من المال في الولايات المتحدة لإحضار ابنه. انضم إلى الآخرين في الطابور عندما خرج وكيل هجرة مكسيكي من موقف للسيارات وصرخ ، "هل الجميع مستعدون؟"

ابتسموا وهم يحملون حقائب تحمل حقائب ظهر على أكتافهم ويومضون أوراق المواعيد بينما توجههم السلطات إلى منطقة آمنة للمعالجة في الولايات المتحدة.