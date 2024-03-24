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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: مصلحة المنتخب المصري فوق مصالح جميع الأندية.. وإصابة أي لاعب أمر وارد

شبانة
شبانة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع، وكل الأندية تعمل لصالح المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الحديث عن إصابات اللاعبين خلال المعسكرات الدولية أمر خاطئ مطلقا لأن الأولوية دائمًا للمنتخب.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لابد من وجود تفاهم واتفاقات بين منتخب مصر والأندية، وذلك لصالح الجميع، وإصابة إمام عاشور وحسين الشحات أو أي لاعب آخر أمر وارد جدًا، وفي أوقات سابقة تعرض أكثر من لاعب للإصابة ومنهم أكرم توفيق ومحمد صلاح وغيرهم، الإصابات قضاء وقدر".

وأضاف: "الحمد لله أن إصابة إمام عاشور وصلت لهذا الحد فقط، ولكن مصلحة المنتخب لابد أن تعلو فوق مصالح الأندية".

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