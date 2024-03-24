جددي سفرتك وحضري مقلوبة الدجاج| السر في التوابل

مقلوبة الدجاج من الأكلات الشهية التي يمكنك إعدادها على سفرك رمضان للخروج عن الروتين من الوصفات التي اعتدتي تحضيرها، وتتميز الوصفة بمذاقها اللذيذ ومكوناتها الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.



مقلوبة الدجاج

طريقة عمل مقلوبة الدجاج

المقادير

- الدجاج : 2 كيلو (منظف ومغسول ومقطع)

- الباذنجان : 2 حبة

- البصل : 2 حبة

- أرز بسمتي : كيلو

- القرفة : ملعقة كبيرة ونصف (مطحونة)

- الزنجبيل : حسب الرغبة (مطحون)

- حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)

- العقدة الصفراء : حسب الرغبة (أو كركم)

- ملح : ملعقة كبيرة ونصف

- البصل : حسب الرغبة (مطحون)

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة

- ثوم بودرة : حسب الرغبة

- بهارات : حسب الرغبة (لسلق الدجاج: أعواد قرفة / ورق غار/ لومي (حامض مجفف) / هيل حبّ/ بحسب الرغبة)

- بهار كبسة : قليل

- الجزر : نصف حبة (مقشر)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة دوائر)

- الفلفل الاحمر الحار : 2 قرن (حسب الرغبة / اختياري)

طريقة التحضير