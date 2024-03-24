جددي سفرتك وحضري مقلوبة الدجاج| السر في التوابل
مقلوبة الدجاج من الأكلات الشهية التي يمكنك إعدادها على سفرك رمضان للخروج عن الروتين من الوصفات التي اعتدتي تحضيرها، وتتميز الوصفة بمذاقها اللذيذ ومكوناتها الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.
طريقة عمل مقلوبة الدجاج
المقادير
- الدجاج : 2 كيلو (منظف ومغسول ومقطع)
- الباذنجان : 2 حبة
- البصل : 2 حبة
- أرز بسمتي : كيلو
- القرفة : ملعقة كبيرة ونصف (مطحونة)
- الزنجبيل : حسب الرغبة (مطحون)
- حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)
- العقدة الصفراء : حسب الرغبة (أو كركم)
- ملح : ملعقة كبيرة ونصف
- البصل : حسب الرغبة (مطحون)
- بهارات مشكلة : حسب الرغبة
- ثوم بودرة : حسب الرغبة
- بهارات : حسب الرغبة (لسلق الدجاج: أعواد قرفة / ورق غار/ لومي (حامض مجفف) / هيل حبّ/ بحسب الرغبة)
- بهار كبسة : قليل
- الجزر : نصف حبة (مقشر)
- طماطم : 1 حبة (مقطعة دوائر)
- الفلفل الاحمر الحار : 2 قرن (حسب الرغبة / اختياري)
طريقة التحضير
- سخني كمية من الماء في قدر على النار، وأضيفي قطع الدجاج في القدر، واسلقي الدجاج لمدة 15 دقيقة.
- أزيلي زفرة الدجاج عن سطح القدر، ثم أضيفي البهارات الحبّ، ثم أضيفي البصل المجفف والمطحون، والثوم المجفف المطحون، وبهارات الكبسة، والزنجبيل، والقرفة المطحونة، والهيل المطحون، والعقدة الصفراء أو الكركم، وحبة واحدة من البصل المقطع أرباع من دون نزع القشرة، ونصف حبة من الجزر.
- اغسلي الأرز البسمتي وانقعيه لمدة 5 دقائق.
- جهزي وعاء مملوء بالماء، وأضيفي على الماء ملعقة من الملح وملعقة من السكر واخلطي.
- قشري حبات الباذنجان مع الحرص على بقاء القليل من القشرة عليها.
- قطعي حبات الباذنجان طولياً وضعيها في الماء، واتركيها منقوعة لمدة 15 دقيقة، ثم صفّي قطع الباذنجان من الماء واقليه في زيت ساخن وغزير حتى يتحمر وينضج.
- أزيلي قطع الدجاج وصفّي المرق وضعيه في القدر.
- صفّي الأرز وأضيفيه لمرق الدجاج في القدر، واسلقيه نصف استواء، ثم صفيه وضعيه في طبق جانبي.
- جهزي طنجرة وأضيفي القليل من الزيت النباتي، أضيفي الحبة الثانية من البصل المقطع جوانح، واقليه حتى يشقر.
- أضيفي على البصل القليل من الزنجبيل، والقرفة، والهيل، والعقدة الصفراء، والبصل المجفف، والثوم المجفف، وبهار الكبسة، والملح وقلبي.
- أضيفي قطع الدجاج المسلوق على البصل، ثم أضيفي الطماطم، واتركي الدجاج على النار لمدة 5 دقائق.
- أضيفي قطع الباذنجان المقلية على الدجاج، مع إضافة الفلفل الأحمر الحار / اختياري، ثم أضيفي الأرز المسلوق، واضغطي على المكونات حتى تتماسك في القدر.
- غطي القدر على المكونات لمدة 5 دقائق.
- اقلبي المقلوبة في طبق دائري كبير الحجم، وقدميها بجانب اللبن الزبادي والسلطات المفضلة.