أفضل 7 زيوت لترميم الشعر واستعادة جماله

الزيوت هي مصدر لا يضاهى من العناصر الغذائية والفيتامينات، ويمكنهم المساعدة في حالات مختلفة، بما في ذلك تحسين حالة الشعر.

وكشف مجموعة من الخبراء لموقع MedikForum.ru بالزيوت التي يجب العناية بها واستعادتها وعلاجها.

زيوت مفيدة للشعر

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند مثاليًا للشعر الجاف - فهو يرطب الشعر ويشبعه وينعمه ويمكنه أيضًا الحماية من التأثيرات الضارة للشمس وتهدئة فروة الرأس ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى صنع قناع، فلا تبقيه على بشرتك لفترة طويلة.

زيت الجوجوبا

بفضل هذا المنتج يمكنك استعادة شعرك وتأخير الشيب ومنح شعرك النعومة واللمعان.

زيت بذر الكتان

وجود الفيتامينات والمعادن والأحماض غير المشبعة والإنزيمات يفسر فوائد هذا الزيت، لإنه مثالي للأطراف المبيضة والرفيعة والمنقسمة، وبفضل زيت بذور الكتان، يمكنك تشبع كل شعرة، من الجذور إلى الأطراف، وسوف تصبح تصفيفة الشعر أكثر مرونة وجميلة وصحية.

زيت الزيتون

يتم استخدامه ليس فقط للطهي. وهو مثالي لاستعادة الشعر. الأمر كله يتعلق بتركيبة الجودة - الفيتامينات A وE وD والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والبوليفينول تساعد شعرك على أن يبدو أجمل بكثير وسوف يصبح الشعر أكثر صحة، والبصيلات ستكون أقوى وبناء على ذلك، سوف يتحسن النمو.

زيت عضوي

الزيت مفيد جداً لصحة وجمال الشعر 80% منه يتكون من أحماض دهنية، والباقي فيتامينات ومضادات أكسدة، لإنه فعال للاستخدام للشعر المصبوغ، لأنه سيساعد على جعله أكثر مرونة ورطوبة وسيتم حماية اللون وزيت الأركان ليس رخيصًا، لكن النتائج تستحق العناء.

زبدة الشيا

اسم آخر للزبدة هو زبدة الشيا وهو يتألف من الأحماض الدهنية والفيتامينات A، D، E، F، وكذلك فيتوستيرول وما هو التأثير الذي يتم تحقيقه من خلال استخدام زبدة الشيا؟ ترميم الشعر، وتنعيم بنيته، وتغذيته، وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية.

زيت بذور العنب

وهو مثالي للشعر الدهني ويؤدي استخدام زيت العنب إلى إنتاج الزهم الطبيعي ويعيد لون فروة الرأس ونتيجة لذلك، يصبح رأسك أقل اتساخًا كما يضمن الزيت الشفاء بعد التلوين ويحمي من التأثيرات الضارة للشمس والعوامل البيئية الأخرى.