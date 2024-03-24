مسلسل مسار إجباري الحلقة 14| عصام عمر يكشف حقيقته لـ مي الغيطي ويصل لأبحاث الأدوية المغشوشة

لحظة صراحة جمعت علي “عصام عمر” بـ خديجة “مي الغيطي”، حين تحدث معها عن علاقة والده بقضية قتل حبيبة الكردي، وهو من ساعد مجدي حشيش في إدانة د. صفوت وإدخاله للسجين، وبمجرد خروجه من السجن شعر بالراحة لتكفيره عن ذنب والده، لكن خديجة قاطعت كلامه بمغادرتها سريعًا دون رد.

حاول علي الذهاب إلى خديجة مرةً أخرى ليستكمل حديثه، ويصر بأنه لاصلة له بما حدث سوى أن من تورط في هذه القضية هو والده ولم يكن يتسطيع أن يتركه فحاول الوصول إليها واستغلال قربها من الضحية للوصول إلى براءة د. صفوت لكن بعدها شعر بعواطف ناحيتها فلم يتمكن من الاحتفاظ بمشاعره.

وفي نهاية الحديث تقتنع حديث بكلام علي وحسن نيته في الوصول إلى قاتل حبيبة، خاصةً حينما رأت بأن حياته دائمًا في خطر، فكان من السهل عليه ترك القضية بالكامل دون استكمالها أو بمجرد خروج د. صفوت براءة ولكن هذا لم يحدث.

يستمر عصام عمر مع أحمد داش في محاولاتهما في الوصول إلى قاتل حبيبة، ومن ناحية أخرى يُقنع خديجة بأن د. صفوت له يد في مقتل حبيبة، وهي غير مقتنعة لحبه الشديد لها.

قام عصام عمر بالاتصال بـ د. صفوت أمام حبيبة ليؤكد لها تورطه في قتل حبيبة، بسبب اجاباته المختصرة وعدم رغبته في التواصل معه مرة أخرى.

وأتت الرياح بما لاتشتهي السفن، وذهب مجدي حشيش إلى والدة عصام عمر لتهديدها في منزلها بسبب تصرفات عصام عمر للوصول إلى قاتل حبيبة، والتدخل في شئون ستقلب حياته للأسوأ، وقام بخطف شقيقه الصغير يزن.

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء

والإعادة الساعة 6:45 صباحا



والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء

والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء



قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

أحداث مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

مشاركات أحمد داش الدرامية

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..