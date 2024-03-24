راحة للاعبي الفتح السعودي من التدريبات الجماعية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف خلال فترة توقف استعدادا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.



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وشهد المران الجماعي النموذجي إجراء تدريبات لياقية وفنية متنوعة ثم التمرين على عدد من التكتيكات الفنية ، واختتمت التدريبات بتقسيم الفريق لمجموعتين أقيم بينهما مناورة عبر مساحة كامل الملعب شملت عدداً من الجمل الفنية.

وقرر بيليتش المدير الفني للفتح منح لاعبي الفريق إجازة لمدة يوم واحد على أن تُعاود التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

