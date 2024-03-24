المغرب يحتفل بتقطير زهر البرتقال التقليدي

يحتفل أهالي المغرب، ببداية الربيع في مدينة مراكش، بتقليد تقطير أزهار البرتقال، الي يعد جزء من التراث الوطني للبلاد.

احتفظ هذا التقليد بأصالته في مراكش حيث حافظت العائلات على الممارسة التي تم تناقلها من جيل إلى جيل.

قال جعفر الكنوسي، أحد مؤسسي جمعية المنية، حيث يتم ترشيح أزهار البرتقال، "يعود الفضل في هذه الاحتفالات إلى نساء مراكش ونساء المغرب لأن النساء هن من حافظن عليها".

وقد اتخذت جمعية المنية، وهي منظمة غير حكومية، مبادرة لتحويل هذه المناسبة العائلية التي كانت خاصة إلى احتفال عام وثقافي واحتفالي.

أصبح الاحتفال تقليدا سنويا في مراكش ، التي تعتبر عاصمة البرتقال الحامض والمر ، المعروف أيضا باسم البرتقال الصغير.

يستخدم ماء زهرة البرتقال في الغالب في المعجنات ، أو يتقطع في الشاي بالنعناع أو يرش على الرأس واليدين خلال الاحتفالات الدينية.

مهرجان الزهرية الـ12 الذي أقيم هذا العام كان مميزا جدا حسب سعدية بوفوس ، عضو جمعية المنية.

من خلال ورش العمل والفعاليات التي عقدت في الأماكن العامة ، تمكن المهرجان هذه المرة من لمس الكثير من الناس بما في ذلك الأطفال الصغار.

اليوم ، هذا الحدث الثقافي يثير اهتمام الأكاديميين والباحثين والصيادلة والعطور والتجار.

للحفاظ على هذا التقليد، ستتقدم جمعية المنية بطلب للحصول على هذه الممارسة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة العلمية والتعليمية والثقافية، المعروفة باسم اليونسكو.