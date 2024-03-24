الإجهاد والتوتر يحول الشعر إلى اللون الرمادي

قدمت دراسة أدلة كمية على أن التوتر يمكن أن يتسبب في تحول شعرنا إلى اللون الرمادي، ولكن اتضح أن الشعر الرمادي يمكن أن يختفي مع مرور الوقت.



وجد باحثون أمريكيون أول دليل كمي على وجود صلة بين الضغط النفسي والشعر الرمادي، ولقد سمع الكثير منا قصصًا عن كيف تحول شعر الناس بسرعة إلى اللون الرمادي بسبب الصدمات الشديدة، لكن العلم لم يكن لديه حتى الآن أي بيانات مقنعة تؤكد هذا الاحتمال وهكذا ظهروا في مجلة eLife .



وكان الباحثون أنفسهم أكثر دهشة من حقيقة أن الشعر الرمادي في القولون يمكن أن يعود إلى لونه الأصلي بعد القضاء على أسباب التوتر.

وأظهرت الدراسات السابقة التي أجريت على فئران التجارب أن الشعر الرمادي الناتج عن التوتر يكون دائمًا، مما يعني أنه لا يمكن عكسه. ويقدم العمل الجديد معلومات قيمة للعلم، بدلا من تأكيد الافتراضات القديمة حول آثار الإجهاد على لون الشعر.



وفهم الآليات التي يعود بها الشعر الرمادي إلى لونه الشبابي قد يوفر رؤية أكبر للطبيعة المتغيرة للشيخوخة البشرية وكيفية تأثرها بالإجهاد، وتم الحصول على أدلة على أن الشيخوخة ليست عملية بيولوجية خطية؛ يمكن إيقافه جزئيًا وحتى عكسه.