النصر السعودي يستعيد خدمات ثنائي الفريق قبل صدام الهلال

تلقى المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، دفعة معنوية قوية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل عودة منافسات مسابقة الدوري السعودي.

وتتوقف منافسات مسابقة الدوري السعودي، خلال الفترة الحالية، على خلفية فترة التوقف الدولي التي يمر بها الموسم في ظل خوض منتخب السعودية منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن سلطان الغنام، وعبد الله الخيبري، سيكونان جاهزين لخوض مواجهة الهلال التي تجمع بين الفريقين في ديربي كأس السوبر بأبو ظبي، بعد إتمامهما برنامج التأهيل من إصابتيهما في العضلة.

حيث سيعود الغنام إلى المشاركة مع العالمي أمام ضمك في الدوري السعودي المقرر لها الخامس من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بينما سيغيب عن خوض مباراتي الطائي وأبها في المسابقة ذاتها.

أما بالنسبة لـ الخيبري فإن اللاعب سيدهل ضمن حسابات المشاركة للمدرب البرتغالي لويس كاسترو أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي في الثاني من أبريل المقبل.

حيث ينهي اللاعب، نهاية الأسبوع الجاري برنامجه التأهيلي الذي استمر نحو 10 أيام بعد إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها قبل مباراة الأهلي في الجولة 24 من الدوري 15 مارس الجاري، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة العالمي أمام نظيره الهلال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، في الثامن من أبريل الجاري، في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.