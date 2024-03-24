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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتب النائب العام، اليوم  الأحد الموافق الرابع والعشرين من مارس لعام ٢٠٢٤، عددًا من موظفي النيابة العامة، حيث شهد معهم حفل الإفطار الذي أقامته النيابة العامة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك.

ووجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم.

 يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها ورفعًا لقدراتها.

 

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