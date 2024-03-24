النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتب النائب العام، اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من مارس لعام ٢٠٢٤، عددًا من موظفي النيابة العامة، حيث شهد معهم حفل الإفطار الذي أقامته النيابة العامة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك.

ووجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري وانتظامه بدوائر اختصاصهم.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة؛ ارتقاءً بها ورفعًا لقدراتها.