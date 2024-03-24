زهرة العاصمة تشهد انطلاق الليلة الثانية لليالي رمضان الثقافية والفنية

وسط حضور جماهيري كبير، شهدت زهرة العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق الليلة الثانية من فعاليات برنامج "أهلًا رمضان"، والذي تُنظمه وزارة الثقافة، بالعاصمة الإدارية للمرة الأولى، بهدف تقديم الخدمات الثقافية للمنتقلين والعاملين والمقيمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأُسرهم، خاصة الأطفال والنشء والشباب، من خلال عدد من الليالي الرمضانية، التي يُقدمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ممثلا في الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

انطلقت فعاليات الليلة الثانية من برنامج "أهلًا رمضان"، أمس السبت ١٣ رمضان، في الثامنة والنصف مساءً، بالملعب الثلاثي بزهرة العاصمة، ويتناول البرنامج مجموعة من الفقرات المتنوعة، تُقام أيام السبت خلال شهر رمضان، وفي الجمعة الأخيرة منه، وتتضمن مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة، منها ورشة فانوس رمضان بالفوم، ورشة طباعة، ورشة أورجامي، ورشة تيجان، ورشة دبابة ورقية، ورشة رسم على الوجه، ورشة مجسمات ورقية.

كما تم تقديم العديد من العروض الفنية والمسابقات منها مسابقات ثقافية، وعروض السيرك القومي، وعرض الأراجوز أ. سمية حسن والملاغي أ. محمد عادل، واختتمت الفعاليات بعرض غنائي لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض.