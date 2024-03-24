محافظ الدقهلية ومفتي الجمهورية يشهدان الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة المنصوره

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه اليوم الأحد الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة المنصوره الجديدة تحت عنوان " القرآن في رمضان فهم وتدبر وعمل " والتي حاضر فيها فضيلة مفتي الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصوره الجديدة ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره ، والدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس .

وقال " المحافظ " سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة الجديدة التي أصبحت صرحا عمليا مرموقا خلال فترة قصيره بالإضافة الي جامعة الدقهليه جامعة المنصورة العريقه وجامعة المنصوره الاهليه وجامعة الدلتا .

ووجه " مختار " خالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية علي مشاركته محافظة الدقهلية وجامعتها المختلفة كافة الفاعليات والاحتفالات والندوات العلمية والدينية والثقافية .

ومن جانبه قال " فضيلة مفتي الجمهورية" إن شهر رمضان أنزل الله عزوجل فيه القرآن ليكون هدي للناس وبيانات من الهدي والفرقان مصدقا لقوله عز وجل " شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس وبيانات من الهدي والفرقان " .

وأشار الدكتور " شوقي علام " الي ان شهر رمضان فيه ليلة خير من الف شهر الا وهي ليلة القدر يغفر الله فيه ما تقدم من ذنوب عباده والعباده فيها خير من الف شهر يجب علي جميع المسلمين اغتنام هذه الليلة .

كما قال " مفتي الجمهوريه " إن أول ما نزل من القرآن علي نبينا الكريم قوله تعالي " أقرأ بإسم ربك الذي خلق " ليؤكد علي عظم العلم والتعلم مشيرا الي أن كلمة القراءة هنا جمعت بين نوعين من العلم ( العلم النظري والعلم التطبيقي ) .

وأكد الد " شوقي علام " علي أنه لا يمكن لأمة أن تتقدم الا بسلاح العلم فالعلم هو سر حضارة وتقدم الأمم والشعوب وسر نهضتها الاخلاقية والصناعية والاقتصادية.

وعلي هامش الندوة كرم محافظ الدقهليه ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة المنصورة الجديدة حفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعة .