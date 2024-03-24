غنية بالفيتامينات| طريقة تحضير الكبدة الحيواني مع الخضراوات
يعرف الكبدة الحيواني بإحتوائه على العديد من المعادن والفيتاميتات، فهو غني بالحديد، النحاس، فيتامينات بي وفيتامين أ والاستهلاك اليومي للكبد يمكن أن يكون ضاراً؛ على سبيل المثال، فالحصة الواحدة من كبد البقر تحوي كمية من فيتامين أ تفوق الكمية الغذائية المرجعية الموصى بها، لذا يجب مراعاة الكمية المناسبة لك، ويمكنك تناولها مع الخضراوات؛ لتوفير قيمة غذائية متوازنة والاستمتاع بعناصر غذائية هامة.
طريقة تحضير الكبدة بالخضراوات
المقادير
- الكبدة : ربع كيلو (كبد عجل / 4 قطع كبيرة)
- زيت الزيتون : حسب الحاجة
- الثوم : 3 فصوص
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)
- طماطم : 2 حبة
- خس : 1 حبة (صغير الحجم)
- خيار : 1 حبة (مقطع)
- خل البلسمك : 4 ملاعق كبيرة
- مرق دجاج : 1 مكعب
- عصير الليمون : 2 حبة
- ملح : حسب الرغبة
- بهار : حسب الرغبة
- بابريكا : حسب الرغبة
طريقة التحضير
- تبلي قطع الكبد بعصير الليمون والخل والتوابل، وغطيها واتركيها داخل الثلاجة مدة 2 ـ 3 ساعات.
- سخني الزبدة والزيت في مقلاة على النار، وحمري الكبد.
- ارفعي المقدار من المقلاة، وضعيه في صينية بايركس، وصبي فوقه الصلصة المتبقية من التحمير، وغطيه ثم زجيه في الفرن؛ حتى تمام النضج.
- قدمي الكبد وبجانبها السلطة بعد تقطيعها وتتبيلها، وضعيها بجانبها وفوقها صلصة الشواء.