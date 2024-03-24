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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بالفيتامينات| طريقة تحضير الكبدة الحيواني مع الخضراوات

كبدة بالخضراوات
كبدة بالخضراوات

يعرف الكبدة الحيواني بإحتوائه على العديد من المعادن والفيتاميتات، فهو غني بالحديد، النحاس، فيتامينات بي وفيتامين أ والاستهلاك اليومي للكبد يمكن أن يكون ضاراً؛ على سبيل المثال، فالحصة الواحدة من كبد البقر تحوي كمية من فيتامين أ تفوق الكمية الغذائية المرجعية الموصى بها، لذا يجب مراعاة الكمية المناسبة لك، ويمكنك تناولها مع الخضراوات؛ لتوفير قيمة غذائية متوازنة والاستمتاع بعناصر غذائية هامة.

طريقة تحضير الكبدة بالخضراوات

المقادير

- الكبدة : ربع كيلو (كبد عجل / 4 قطع كبيرة) 

- زيت الزيتون : حسب الحاجة 

- الثوم : 3 فصوص 

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم) 

- طماطم : 2 حبة 

- خس : 1 حبة (صغير الحجم) 

- خيار : 1 حبة (مقطع) 

- خل البلسمك : 4 ملاعق كبيرة 

- مرق دجاج : 1 مكعب 

- عصير الليمون : 2 حبة 

- ملح : حسب الرغبة 

- بهار : حسب الرغبة 

- بابريكا : حسب الرغبة 

 

طريقة التحضير

  • تبلي قطع الكبد بعصير الليمون والخل والتوابل، وغطيها واتركيها داخل الثلاجة مدة 2 ـ 3 ساعات.
  • سخني الزبدة والزيت في مقلاة على النار، وحمري الكبد.
  • ارفعي المقدار من المقلاة، وضعيه في صينية بايركس، وصبي فوقه الصلصة المتبقية من التحمير، وغطيه ثم زجيه في الفرن؛ حتى تمام النضج.
  • قدمي الكبد وبجانبها السلطة بعد تقطيعها وتتبيلها، وضعيها بجانبها وفوقها صلصة الشواء.

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