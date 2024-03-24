غنية بالفيتامينات| طريقة تحضير الكبدة الحيواني مع الخضراوات

يعرف الكبدة الحيواني بإحتوائه على العديد من المعادن والفيتاميتات، فهو غني بالحديد، النحاس، فيتامينات بي وفيتامين أ والاستهلاك اليومي للكبد يمكن أن يكون ضاراً؛ على سبيل المثال، فالحصة الواحدة من كبد البقر تحوي كمية من فيتامين أ تفوق الكمية الغذائية المرجعية الموصى بها، لذا يجب مراعاة الكمية المناسبة لك، ويمكنك تناولها مع الخضراوات؛ لتوفير قيمة غذائية متوازنة والاستمتاع بعناصر غذائية هامة.

طريقة تحضير الكبدة بالخضراوات

المقادير

- الكبدة : ربع كيلو (كبد عجل / 4 قطع كبيرة)

- زيت الزيتون : حسب الحاجة

- الثوم : 3 فصوص

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

- طماطم : 2 حبة

- خس : 1 حبة (صغير الحجم)

- خيار : 1 حبة (مقطع)

- خل البلسمك : 4 ملاعق كبيرة

- مرق دجاج : 1 مكعب

- عصير الليمون : 2 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- بهار : حسب الرغبة

- بابريكا : حسب الرغبة

طريقة التحضير