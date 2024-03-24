محمد رمضان يتألق بالكاجوال عبر إنستجرام| حقيقة الجزء الثاني من جعفر العمدة

شارك النجم محمد رمضان متابعيه ببعض اللقطات داخل منزله عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليتألق بإطلالة كاجوال عصرية.

وظهر محمد رمضان بجمبسوت فضفاض مصنوع من الجينز، ونسق معه سويت شيرت باللون الأسود، وانتعل حذاء رياضي باللون الأبيض والأسود والبرتقالي.

وتزين محمد رمضان بمجموعة من الإكسسوارات، ضمت العديد من الخواتم وساعة ثمينة، وعقد مصنوع من اللؤلؤ الأبيض، كما تزين بقبعة باللون البرتقالي، ومطبوع عليه كتابات باللون الأسود، بالإضافة لنظارة شمسية باللون البرتقالي مع الأسود؛ ليتماشى مع استايله المختلف.

وتفاجيء جمهور محمد رمضان بعدم مشاركته ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، على الرغم من انتشار العديد من الشائعات بوجود جزء ثاني لمسلسل جعفر العمدة، والذي قدم الجزء الأول منه في رمضان ٢٠٢٣.

محمد سامي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لجعفر العمدة

وتحدث المخرج محمد سامي في احدى اللقائات عن عمل جزء ثان لمسلسل جعفر العمدة قائلًا: "جعفر العمدة مالوش الا جزء، فكرة الجزء التاني فكرة المنتج محمد السعدي وكنا رافضينها أنا ورمضان، وكتبت منه 17 حلقة وما حبتوش؛ لأن ليه أعيد أجزاء وتكرار؛ لما ممكن أعمل حاجة تاني وأنجح بيها".