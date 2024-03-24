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الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة معلم مساعد فصل في 15 محافظة

بوابة الوفد الإلكترونية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل في ١٥ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

 https://jobs.caoa.gov.eg/ .
وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية)، ومن المقرر فتح باب التظلم غداً الاثنين الموافق ٢٥ مارس ولمدة أسبوعين. 
من ناحية اخرى جاري استكمال الاختبارات الالكترونية في عدد ١٢ محافظة.
وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمية وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”. والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.

الجريدة الورقية