صراع سعودي إنجليزي إيطالي على ضم يوسف النصيري

أصبح يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية ومنتخب المغرب على رادار كبير الدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويملك النصيري عقدا مع إشبيلية يمتد حتى صيف عام 2025، ولم يجدد عقده حتى الوقت الحالي.

كان النصيري دخل في مشادة قوية مع مدربه كيكي فلوريس بعد تبديله في احد مباريات الدوري الإسباني وأعرب عن غضبه الشديد لخروجه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية لن يجدد عقد يوسف النصيري وهناك تفكير قوي داخل النادي الأندلسي لبيع اللاعب المغربي في الميركاتو الصيفي.

تابعت التقارير أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد معه والدخول في مفاوضات مع نادي إشبيلية لكن هو ليس النادي الوحيد المهتم بضمه.

أبدى ناديا اي سي ميلان ووست هام اهتماهما بالتعاقد مع اللاعب المغربي أيضا يوسف النصيري.

وكان وست هام حاول من قبل التعاقد مع يوسف النصيري في الميركاتو الصيفي لعام 2023 ويجهز حاليا عرضا مقابل 20 مليون يورو للتعاقد معه، والأمر نفسه لميلان الذي يحاول مجددا ضمه.