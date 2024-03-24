حكم رادع بحق للمتهم بالتحرش بفتاة في المعادي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ،اليوم الأحد، حكما بالسجن 6 أشهر لمتهم بالتحرش بفتاة في الشارع في منطقة المعادي.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغني العتبلي، وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيد.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمةالتحرش بفتاة في الشارع بمنطقة المعادي.

حيث كشفت التحقيقات في القضية رقم 447 لسنة 2024 جنايات مدينة المعادي والمقيدة برقم 27 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم«محمد .م» بالتحرش بفتاة وبملامسه جسمها اثناء سيرها في الشارع، على الفور تم ابلاغ رجال مباحث القسم، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق نجار، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شقيقه لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

حملت القضية رقم القضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي، وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م. م"، نجار، بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.