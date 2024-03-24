مسلسل صدفة|إنقاذ ميار الغيطي من الانتحار في الوقت المناسب بالحلقة 14

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صدفة ، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث استطاع الطبيب أن ينقذ منار - ميار الغيطي، من الانتحار، وقال لأبوها فؤاد - خالد الصاوي، أنه أنقذها في الوقت المناسب، وأمرهم بضرورة عرضها علي طبيب نفسي ليعرف سبب الانتحار، كما نصحهم بعدم تركها للجلوس بمفردها حتي لا تقوم بالانتحار مرة أخرى.

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج ، بمقابلة هالة - سلوي خطاب، لمعتز - فراس سعيد ، واتفقت معه أن يقوم بالزواج من ابنته منار - ميار الغيطي ، وأن يقوم بمحاولة جعلها توافق علي هذا الزواج ، كما اتفقت أنها ستقوم بإعطائه 25 في المائة من ممتلكات فؤاد مقابل ذلك ، وحاول معتز أن يجعل النسبة خمسون في المية ولكن رفضت هالة وقالت أنها لديها أولاد غير منار ولا تستطيع أن تأتي على حقهم .

شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

تعرض قناة dmc حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.