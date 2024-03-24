ننفرد بالمستندات : الدفعة الثانية من المستحقين لصرف التعويضات بالعريش

اعتمد اللؤاء دكتور محمد عبدالفضل شوشة، محافظ شمال سيناء كشف أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش والشيخ زويد.

وكلف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة شمال سيناء بسرعة صرفة كافة التعويضات حسب الأولوية للمستحقين وعمل تقرير اسبوعى وعرضة لمعرفة استجابة الجهاز التنفيذي ولجنة الفحص لمستحقات المزارعين بشمال سيناء.

وحصلت بوابة “الوفد الإكترونية” على كشوف المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 24/3/2024 إلي 7/4/2024 وبيان الكشوف كالآتي :

مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (25) مزارع

تبدأ باسم / مباركة احمد سالم سليمان

وتنتهي باسم / سعد حمدان اسماعيل عبيد

مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (8) مزارع

تبدأ باسم / عزة موسي حسن صبيح

وتنتهي باسم / مني عياده سليمان عواد

مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (2) مزارع

تبدأ باسم / عرفات خضر سالمان

وتنتهي باسم / محمد احمد محمد سلمان