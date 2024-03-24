البرلمان العربي يشارك في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

ترأس السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي وفد البرلمان العربي في المشاركة في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد، والتي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024 م.

وقد ناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها النتائج المالية للعام 2023 والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، و موضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.

ومن المقرر أن يلقي "العسومي" كلمة البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام والتفاهم.

وضم وفد البرلمان العربي النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، و النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، و الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.