فينيسيوس يكشف رأيه في تألق إندريك مع البرازيل

كشف الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، عن رأيه في تألق مواطنه إندريك مع منتخب السيلساو بالأمس السبت.



وكان إندريك قد نجح في تسجيل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي أمام انجلترا، لتنتهي المواجهة بفوز السيلساو بهدف نظيف.

وتحدث فينيسيوس جونيور، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مزاملة إندريك في البرازيل وريال مدريد، حيث قال: "أرغب أن نعمل جميًعا من أجل القيام بأشياء رائعة في ريال مدريد".

وتابع: "إندريك ليس معنا بعد، لكنه بدأ يشعر بالموسم المقبل".

ومن المقرر انضمام إندريك لصفوف ريال مدريد بدءًا من الموسم الجديد مع الملكي، حيث وقع على عقود انتقاله للملكي في ديسمبر الماضي مقابل 70 مليون يورو، قادمًا من بالميراس البرازيلي.