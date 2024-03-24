برشلونة يحاول مع هدف قديم لتعويض رحيل بوسكيتس

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم وسط ريال سوسيداد لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

يبحث برشلونة عن بديل لقائده السابق سيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن البارسا في الصيف الماضي وانتقل إلى صفوف إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.

يهدف برشلونة للتعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب وسط فريق ريال سوسيداد لتعزيز صفوفه وسيعمل على التعاقد معه.

وكان برشلونة حاول من قبل التعاقد مع زوبيميندي من سوسيداد لكن فشل النادي الكتالوني بسبب المغالاة في سعره.

لكن سيحاول برشلونة من جديد التعاقد معه في الصيف المقبل، ومازال اللاعب زوبيميندي على قائمة النادي الكتالوني رغم صعوبة الأمر.

ويعتبر الشرط الجزائي عائقا لإتمام الصفقة بسبب انه يبلغ قيمته إلى 60 مليون يورو ما قد يعرقل إتمام شراءه.

وسيضطر برشلونة إلى بيع عدد من نجومه في الميركاتو الصيفي المقبل أو الدخول في صفقة تبادلية مع ريال سوسيداد.

ويغيب عن خط وسط برشلونة أكثر من لاعب بسبب الإصابة بعدما تعرض جافي وبيدري جونزاليس و فرانكي دي يونج للإصابة.