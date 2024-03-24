مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14|حلا شيحة تتعرض للإهانة على يد أبناء خالد النبوي

تبدأ الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم بتصرف غير متوقع من مايا ابنة خالد النبوي، حيث ذهبت برفقة أصحابها بعد فترتها المدرسية وقامت بالهجوم على متجر الحلويات الخاص بـ حلا شيحة.

قابلت حلا شيحة الأمر بهدوء تام وتركتها تعود للمنزل وأبلغت مختار أبو المجد بما حدث، ولم يصدق أن تلك التصرفات تصدر من ابنته.

وصلت مايا إلى أقسى مرحلة من التعبير عن غضبها وقامت بحلق شعر رأسها بالكامل وسط حالة من البكاء الشديد بين حبها الشديد لأبيها وغضبها من تصرفاته .

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ10.15 صباحًا.

ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ10.45 مساء.



أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.