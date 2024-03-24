أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 24 مارس 2024

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر باستمرار، إذ يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن والاستثمار الأفضل في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية.

ويتذبذب سعر الذهب كل ساعة بين الصعود والانخفاض في الأسعار، وننشر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 مارس 2024.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 بيع 3,400 جنيه شراء 3,457 جنيها

عيار 22 بيع 3,117 جنيه شراء 3,169 جنيه

عيار 21 بيع 2,975 جنيها شراء 3,025 جنيه

عيار 18 بيع 2,550 جنيها شراء 2,593 جنيه

عيار 14 بيع 1,983 جنيها شراء 2,017 جنيه

عيار 12 بيع 1,700 جنيه شراء 1,729 جنيه

الاونصة بيع 105,740 جنيه شراء 107,517 جنيهات

الجنيه الذهب بيع 23,800 جنيه شراء 24,200 جنيه

الكيلو بيع 3,400,000 جنيه شراء 3,457,143 جنيه.