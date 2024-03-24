برشلونة يرفض التفريط في كانسيلو وجواو فيليكس

كشفت صحيفة ذي "أتلتيك" عن رفض نادي برشلونة الاسباني الاستسلام في صفقة تمديد إعارة او الشراء النهائي للثنائي جواو فيليكس و جواو كانسيلو والذي تنتهي اعارتهما من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على التوالي بنهاية الموسم الحالي .

وقالت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية ان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اكد ان ناديه واثق من امكانية التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي جواو فيليكس و جواو كانسيلو وانه منح الضوء الاخضر لوكيل أعمالهما البرتغالي خورخي مينديز لانهاء كل الامور الخاصة بتوقيع الاعبين مجددا لبرشلونة .

وأشار لابورتا في تصريحاته الى ان الخلاف حاليا هل سيكون استمرار الاعبين مع البارسا على سبيل الاعارة من جديد ام على سبيل الشراء النهائي مؤكدا ان كل هذه الامور تعتمد على المفاوضات التي تجري حاليا مع ناديا اتلتيكو مدريد و مانشيستر سيتي .

وشدد لابورتا على وجود رغبة حقيقية داخل برشلونة للبناء على الاعبين المتواجدين بالفريق في الموسم الحالي وعدم التفريط في ايا منهم تمهيدا لاعادة الفريق الى المسار الصحيح من جديد في الموسم القادم .