انقطعت عن العمل بسبب رئيسة التمريض

أعمل ممرضة بمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وأواجه اضطهاداً من رئيسة التمريض، وتوجهت بالشكوى ضدها من هذا الاضطهاد إلى المسئولين بالمستشفى والمديرية، وعندما فشلت فى وقف هذا الاضطهاد قمت بتحرير محضر شرطة ضدها تحول إلى القضية رقم 1348/2023 وعند علمها نقلتنى إلى مستشفى شبرامنت بأمر مأمورية وتعرضت لى بالأذى بالضرب والسب أكثر من مرة وهذا مثبت بإجراء قانونى ضدها بحكم محكمة بالسجن لمدة ثلاثة شهور، وبسبب الضغوط قمت بالتنازل وتم تحرير محضر صلح بيننا بنقطة المستشفى برقم 6341 بقسم الجيزة، والآن أطالب د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بمساعدتى على الحصول على حقى فى كل ما تعرضت له من رئيسه التمريض، وأيضاً لم تكتفِ بذلك ونقلتنى من مكان عملى إلى مكان بعيداً جداً عن منزلى وأنا معى أطفال وذلك بسبب جزاءات كانت تضعها لى بسبب ودون سبب مع العلم أنها تقصد توقيعها بغرض التنازل عن حقى مع العلم إننى انقطعت من العمل بسبها.

دعاء سامى

ممرضة بمستشفى أم المصريين