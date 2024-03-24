الأحد 24 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رامز جلال يسخر من انتصار: "تسريحة ملكة الجان"

انتصار
انتصار

يحل الفنانة انتصار، والفنانة ميرهان حسين، ضيوف وضحايا حلقة اليوم الأحد، من برنامج "رامز جاب من الآخر"، مع الفنان رامز جلال.

وسخر الفنان رامز جلال، من الفنانة انتصار، خلال استعدادها لمقلب رامز، والذي يقدمه بشكل مختلف هذا العام، قائلا: "إيه تسريحة ملكة الجان دي.. شمهورش اللي عاملك شعرك".

انتصار


واستقبل رامز جلال، انتصار وميرهان حسين، قائلًا: "مشاكلهم ومحاضرهم ملت الأخبار.. الفنانين اللى بيثيروا اللغط.. الفنان لازم يحافظ على اسمه وسمعته.. يعني إيه تبقى فنان وتروح القسم ويتعملك محضر".

وتعرض الحلقة الـ 14 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر 


وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج


ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.

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انتصار وميرهان حسين ضحايا رامز جلال.. "مشاكلهم ومحاضرهم ملت الأخبار"

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