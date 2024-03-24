إجراءات تفتيشية دقيقة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع القيادات التعليمية في محافظة الشرقية.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية" أثناء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتشديد على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

حظر الهاتف المحمول في امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد وزير التربية والتعليم على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا.

ووجه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ومراحل النقل.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024.