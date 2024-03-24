الأوقاف تفتتح ثلاثين مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح مسجد ذو النورين - بندر دشنا – محافظة قنا اليوم الأحد، وسيتم افتتاح 29 مسجدًا يوم الجمعة، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.
أوضحت الأوقاف، إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 864 مسجدًا منها 679 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و185 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد ( 11889) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (17) مليارًا و ( 30 ) مليون جنيه.
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف دمياط
1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الحسيني – عزبة غالي ناروس - ببا
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري
4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط
مديرية أوقاف الجيزة
5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام
6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين
8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات
10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف المنوفية
11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم
13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق
14. مسجد محمد عبد الله المليجي – هويدي - أبشواي
15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الشرقية
16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر
17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس
18. مسجد الإيمان – السلاوي - الهجارسة – كفر صقر
19. مسجد عرب بلي – عزبة عرب بلي - الملاك – مركز أبو حماد
20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس
21. المسجد الكبير – كفر العدوي - فاقوس
مديرية أوقاف كفر الشيخ
22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدي سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية
2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلي - بلطيم
4. مسجد السحايت الكبير - الحامول
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية
7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية