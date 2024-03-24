الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تفتتح ثلاثين مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح مسجد ذو النورين - بندر دشنا – محافظة قنا اليوم الأحد، وسيتم افتتاح 29 مسجدًا يوم الجمعة، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.

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أوضحت الأوقاف، إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 864 مسجدًا منها 679 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و185 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد ( 11889) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (17) مليارًا و ( 30 ) مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف دمياط
1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الحسيني – عزبة غالي ناروس - ببا

مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري
4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط
مديرية أوقاف الجيزة
5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام
6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين
8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات
10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير 
مديرية أوقاف المنوفية
11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم


12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم
13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق
14. مسجد محمد عبد الله المليجي – هويدي - أبشواي
15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الشرقية
16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر
17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس
18. مسجد الإيمان – السلاوي - الهجارسة – كفر صقر 
19. مسجد عرب بلي – عزبة عرب بلي - الملاك – مركز أبو حماد
20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس
21. المسجد الكبير – كفر العدوي - فاقوس 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدي سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية
2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلي - بلطيم


4. مسجد السحايت الكبير - الحامول
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير 
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية 
7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية

الجريدة الورقية