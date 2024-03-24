إحالة أوراق نجار لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق نجار، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شقيقه لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

حملت القضية رقم القضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي، وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م. م"، نجار، بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه.

وفى سياق متصل أجلت الدائرة 13 بمحكمة زينهم اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل الي جلسة 6 مارس للمرافعة

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بينهم 3 سيدات واعترفوا بقتل اللواء حسن العبيدي - 50 سنة- رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق – فبادرت بالإنتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.