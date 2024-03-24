انقلاب ميكروباص أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين

وقع حادث انقلاب ميكروباص على طريق المحور أمام نزلة المنصورية نطاق محافظة الجيزة، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص نطاق المحافظة ووجود أشخاص مصابين ومتوفين بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة 6، إثر حادث انقلاب ميكروباص وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث.

وفى سياق آخر ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بنطاق محافظتيِّ الشرقية والمنيا، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 3.9 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن الشرقية، والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.6 كيلو جرام.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.