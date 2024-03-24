مسلسل صلة رحم الحلقة 15 والأخيرة .. مواعيد العرض والعنوات الناقلة

ينطلق مسلسل صلة رحم الحلقة 15 والأخيرة، بطولة النجوم إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، اليوم ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم الحلقة 15 والأخيرة، يعرض اليوم الإثنين في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة Mbc مصر.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية حيث تقدم يسرا شخصية هايدي، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كواليس مسلسل صلة رحم

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" وعقت عليها، قائلة: مسلسل صلة رحم.. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي”.

كشفت هبة عبدالغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :" كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هاله" هتعمل ايه في احداث حدوته منسية ان شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعه ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر و مجموعة كبيره جدا من الاخوات و الاصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت: "عايزه أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفي ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة، وأستاذ محي، اللي ساعدني اكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصيه الجديده الغريبه دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو".