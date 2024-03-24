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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الأهلي السابق يحسم الجدل: فايلر أفضل من موسيماني

فايلر وموسيماني
فايلر وموسيماني

حسم سعد سمير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وفيوتشر الحالي، الجدل حول الأفضل بين المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسويسري رينيه فايلر.

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وكان الثنائي رينيه فايلر وموسيماني قد نجحا في قيادة الأهلي خلال الفترة الطويلة الماضية، حيث حقق كل منهما إنجازات كبيرة.
وتحدث سعد سمير في تصريحات إذاعية، حيث قال: "بالتأكيد موسيماني يعد مدرب جيد، لكن رينيه فايلر أفضل منه بالنسبة لي".
وتابع: "أرى أن فايلر يعد أفضل مدرب تولى تدريب الأهلي بعد مانويل جوزيه".
وأوضح المميزات التي يمتلكها فايلر، فقال: "كان مدرب يُفضل العمل والنظام بعيدًا عن الجانب الإنساني، وسلم فريقًا قويًا لـ المدرب الجنوب إفريقي".
الجدير بالذكر أن فايلر نجح في الحصول على عدد من البطولات مع المارد الأحمر منها بطولة الدوري المصري وكأس السوبر، إلى جانب صعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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