الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

كليو سكر جائزة لاعب المباراة في الدورة الرمضانية بأبو حمص

الجائزة كيلو سكر
الجائزة كيلو سكر

فوجئ المئات من مشاهدي للدورة الرمضانية ، بقرية الرزقة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ،والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة بملعب نادي النجوم الرياضي ، عقب إنتهاءإحدي المباريات ، بقيام اللجنة المنظة للدورة  بمنح زياد عماد لاعب فريق قرية جواد حسني ، لقب لاعب المباراة ، لمجهودة الكبير مع فريقة ، وتم منحت جائزة كيلو سكر 

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة ، تشهد العشرات من الدورات الرمضانية ، في معظم قري ومدن المحافظة.

و مع إقتراب شهر رمضان المبارك علي الإنتصاف ، تزداد المنافسات في الدورات الرمضانية ، بعد إنتهاء المنافسات التمهيدية في المجموعات ، والوصول إلي المراحل النهائية ، وتزيادي المنافسات للفوز باللقب في نهاية الدورات .

و تقام الدورات تحت الأضواء الكاشفة كل ليلة من ليالي الشهر المعظم ، عقب الإنتهاء من صلاة التراويح ، وسط حضور جماهيري كبير لمتابعة تلك الدورات .

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