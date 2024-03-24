كليو سكر جائزة لاعب المباراة في الدورة الرمضانية بأبو حمص

فوجئ المئات من مشاهدي للدورة الرمضانية ، بقرية الرزقة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ،والتي تقام تحت الأضواء الكاشفة بملعب نادي النجوم الرياضي ، عقب إنتهاءإحدي المباريات ، بقيام اللجنة المنظة للدورة بمنح زياد عماد لاعب فريق قرية جواد حسني ، لقب لاعب المباراة ، لمجهودة الكبير مع فريقة ، وتم منحت جائزة كيلو سكر

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة ، تشهد العشرات من الدورات الرمضانية ، في معظم قري ومدن المحافظة.

و مع إقتراب شهر رمضان المبارك علي الإنتصاف ، تزداد المنافسات في الدورات الرمضانية ، بعد إنتهاء المنافسات التمهيدية في المجموعات ، والوصول إلي المراحل النهائية ، وتزيادي المنافسات للفوز باللقب في نهاية الدورات .

و تقام الدورات تحت الأضواء الكاشفة كل ليلة من ليالي الشهر المعظم ، عقب الإنتهاء من صلاة التراويح ، وسط حضور جماهيري كبير لمتابعة تلك الدورات .