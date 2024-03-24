في نهار رمضان.. شخص يعتدي على معيدة وطالبة جامعية بحدائق الأهرام

تعرضت معيدة جامعية وطالبة للتحرش داخل مصعد العقار الذي يقطّنن فيه بحدائق الأهرام ظهر اليوم بعد تتبعهن من أحد الأشخاص، الذي كان يتجول وسط الشارع ثم صعد خلفهن وتحرش بهن بملامسة أماكن حساسة في جسدهن.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت نقطة الرماية بلاغا من معيدة جامعية وطالبة وأحد الأشخاص، يفيد بتعرض الأولى والثانية للتحرش داخل مصعد العقار ظهر اليوم على يد أحد الأشخاص، وعند استغاثتهن لحق به المبلغ الثالث لكنه قفز في منور العقار من الطابق الثاني.

وتجمع أهالى العقار وتمكنوا من ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة وأعترف المتهم بأنه كان يتسكع فى شوارع حدائق الأهرام باحثا عن فريسة وعندما شاهد الضحيتان سال لعابه واشتعلت الغريزة بداخله ودخل خلفهن العقار وداخل المصعد ارتكب فعلته الحيوانية وحاول الهرب بعدها لكن سكان العقار أمسكوا به.

وفي سياق آخر، كانت قد أحالت محكمة جنايات أكتوبر، المتهمة «س.ع» 27 سنة، ربة منزل للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وتحديد جلسة 29 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر، أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه «صقر يوسف»، والذى لم يتجاوز سنه شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة «غطاء رأس»، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال يوسف جلال والد المجنى عليه، أمام هيئة المحكمة، إنه حال تواجده بالطريق العام أبصر زوجته والمتهمة حاملين نجله المتوفى إلى رحمة مولاه، متوجهين به إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه فوجئ بوفاته مؤكد قصد المتهمة قتل نجله.